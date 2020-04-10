Не всі реєструються: Лібанова пояснила, чому статистика безробіття в Україні вища за офіційну

В Україні 300 000 людей, які звернулися до Центру зайнятості. Насправді безробіття більше. Не всі реєструються, не всі очікують допомогу по безробіттю.

Про це заявила директор інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

– Перший, хто ліг, це мікробізнес, малий бізнес. Середній ще трошки тримається, у великого більше подушка безпеки. Відповідно Україна має допомагати мікробізнесу та малому бізнесу. Він перший ліг, і перший зможе піднятися.

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Також вона зауважила, що саме ця сфера дає робочі місця найбільш вразливим верствам населення. В найгіршому становищі опиняються мешканці великих міст.

До речі, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє, що уже в травні уряд створить 500 тис. робочих місць для всіх українців.