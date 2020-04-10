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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Щодня до Центру зайнятості звертається 5 тис. осіб – це вп’ятеро більше ніж до кризи

Кількість українців, які щодня звертаються у Центр зайнятості зросла уп’ятеро в порівнянні з періодом до кризи.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

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– У нас нараховується більше 320 тис. офіційно зареєстрованих людей, яківтратили роботу. За останні два тижні ця кількість зросла майже на 50 тис.

Раніше в середньому за день реєструвалася 1 тис. людей до введення карантиннх заходів, сьогодні ця цифра зростає від 4 до 5 тис. людей, які реєструються безробітними, – наголосив Шмигаль.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє, що уже в травні уряд створить 500 тис. робочих місць для всіх українців.

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