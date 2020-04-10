Всі тести в Миколаївській області неправильні і їх треба повторити – СБУ

СБУ пропонує повторно провести тестування на коронавірус у Миколаївській області, бо є підстави сумніватися у правильності проведених в області досліджень.
Цю інформацію озвучив начальник управління Служби безпеки України Віталій Герсак під час позачергового засідання сесії обласної ради 10 квітня.
– Станом на 10.04 у Миколаївській області немає жодного підтвердженого випадку захворювання на коронавірус.
Медперсонал допускає грубі порушення під час відбору біологічного матеріалу. Зокрема, медичні працівники використовують не стандартизовані пробірки і неякісну хімічну речовину, яка не відповідає певним нормам і стандартам, в якій зберігається відібраний біоматеріал, – сказав Герсак.
Читайте: Нам приховувати нічого: мер Миколаєва про перевірку МОЗ через Covid-19
Він наголосив, що з урахування цієї інформації , в регіоні потрібно повторно провести тестування усіх, хто звертався у клініки з підозрою на Covid-19.
– З метою збереження біологічної безпеки України, вважаю за доцільне організувати повторно перевірку осіб, у яких є підозра на коронавірус, – сказав Герсак.
Нагадаємо, нині коронавірус зафіксований в усіх областях України, окрім Миколаївської.