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Факти / Україна

Працюємо над узгодженням нових ділянок розведення сил на Донбасі – Зеленський

Розведення сил на Донбасі восени 2019 року допомогло зменшити кількість обстрілів у зоні ООС, тому нині йде робота над узгодженням нових ділянок, заявив президент Володимир Зеленський під час відвідання передових позиції ЗСУ.

Зокрема, глава держави відвідав ділянку розведення сил і засобів у Петрівському, де останнім часом ситуація контрольована та спокійна.

– Радий, що розведення сил допомогло зменшити обстріли. Ми бачимо результат. Військові бачать результат. Ми працюємо над тим, щоб узгодити нові ділянки і щоб на землі Донбасу запанував мир, – наголосив Зеленський.

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Перебуваючи з робочою поїздкою у зоні проведення Операції об’єднаних сил, він також відвідав одну з частин, де вручив військовим цінні подарунки в подяку за службу.

До слова, днями за результатами засідання Тристоронньої контактної групи вдалося досягнути згоди щодо дати обміну полоненими – не пізніше Великодня, тобто до 19 квітня.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс Президента

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