На пунктах пропуска на границе с Венгрией 11 апреля существенно увеличилось количество украинских граждан, которые хотят вернуться на родину. Это связано с грядущими пасхальными праздниками.
Увеличение количества людей, которые возвращаются в Украину, фиксируют на пунктах пропуска Тиса и в венгерском городе Захонь.
В пункте Тиса привлекли вдвое больше персонала и выделили дополнительные полосы движения.
— Совместно с Закарпатской облгосадминистрацией организована перевозка заробитчан из-за границы 12 автобусами, — говорится в сообщении.
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Заработчане возвращаются на Пасху: на границе с Венгрией образовались очереди / 7 фотографий
Напомним, ранее правительство приняло решение, что с 00.00 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.
Временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 прекратят пешеходное сообщение.
Источник: ГоспогранслужбаТеги: Пасха, Госпогранслужба, Карантин, Украина-ВенгрияЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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