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Факты / Украина / Общество

Заработчане возвращаются на Пасху: на границе с Венгрией образовались очереди

На пунктах пропуска на границе с Венгрией 11 апреля существенно увеличилось количество украинских граждан, которые хотят вернуться на родину. Это связано с грядущими пасхальными праздниками.

Увеличение количества людей, которые возвращаются в Украину, фиксируют на пунктах пропуска Тиса и в венгерском городе Захонь.

В пункте Тиса привлекли вдвое больше персонала и выделили дополнительные полосы движения.

— Совместно с Закарпатской облгосадминистрацией организована перевозка заробитчан из-за границы 12 автобусами, — говорится в сообщении.

Читайте: Какие пункты пропуска через границу будут работать с 7 апреля (КАРТА)

Заработчане возвращаются на Пасху: на границе с Венгрией образовались очереди / 7 фотографий

Напомним, ранее правительство приняло решение, что с 00.00 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.

Временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 прекратят пешеходное сообщение.

Источник: Госпогранслужба

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