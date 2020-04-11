Заработчане возвращаются на Пасху: на границе с Венгрией образовались очереди

На пунктах пропуска на границе с Венгрией 11 апреля существенно увеличилось количество украинских граждан, которые хотят вернуться на родину. Это связано с грядущими пасхальными праздниками.

Увеличение количества людей, которые возвращаются в Украину, фиксируют на пунктах пропуска Тиса и в венгерском городе Захонь.

В пункте Тиса привлекли вдвое больше персонала и выделили дополнительные полосы движения.

— Совместно с Закарпатской облгосадминистрацией организована перевозка заробитчан из-за границы 12 автобусами, — говорится в сообщении.

Читайте: Какие пункты пропуска через границу будут работать с 7 апреля (КАРТА)