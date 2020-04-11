Заробітчани повертаються на Великдень: на кордоні з Угорщиною утворились черги

На пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною 11 квітня суттєво збільшилася кількість українських громадян, які хочуть повернутися на батьківщину. Це пов’язано з прийдешніми великодніми святами.
Збільшення кількості людей, що повертаються в Україну, фіксують на пунктах пропуску Тиса та в угорському місті Загонь.
У пункті Тиса залучили вдвічі більше персоналу та виділили додаткові смуги руху.
– Спільно з Закарпатською облдержадміністрацією організовано перевезення подорожніх через кордон 12 автобусами, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, раніше уряд ухвалив рішення, що з 00.00 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути тільки автотранспортом і тільки у 19 пунктах пропуску.
Тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 припинять пішохідне сполучення.
Джерело: ДержприкордонслужбаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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