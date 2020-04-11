Заробітчани повертаються на Великдень: на кордоні з Угорщиною утворились черги

На пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною 11 квітня суттєво збільшилася кількість українських громадян, які хочуть повернутися на батьківщину. Це пов’язано з прийдешніми великодніми святами.

Збільшення кількості людей, що повертаються в Україну, фіксують на пунктах пропуску Тиса та в угорському місті Загонь.

У пункті Тиса залучили вдвічі більше персоналу та виділили додаткові смуги руху.

– Спільно з Закарпатською облдержадміністрацією організовано перевезення подорожніх через кордон 12 автобусами, — йдеться у повідомленні.

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