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Факти / Україна

Дим від пожеж у Чорнобильській зоні вночі може дійти до Києва

У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники вже десятий день поспіль гасять пожежі.

Наразі пожежу вже вдалося локалізувати – горить трав’яний настил та лісова підстилка окремими осередками.

Радіаційний фон у м. Києві та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

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Однак за розрахунками Державного науково-технічний центру з ядерної та радіаційної безпеки, рух потенційно забрудненого повітря може змінити траєкторію у сторону Києва.

– За прогнозними розрахунками на 13.04.2020, траєкторії руху потенційно забруднених повітряних мас переважно будуть направлені у Північно-східному напрямку, проте, впродовж ночі з 13 на 14 квітня імовірно можуть змінити напрямок в сторону м. Києва.

Раніше космічне агентство NASA опублікувало кадри пожеж у Чорнобильській зоні. Знімки з масштабами загоряння зроблені з супутника.

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