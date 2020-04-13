Фонд Вадима Новинского привез в Украину 1 млн медицинских масок

В воскресенье, 12 апреля, из аэропорта города Гуанчжоу (Китай) в Украину была доставлена очередная партия гуманитарного груза медицинского назначения, закупленного в Китайской Народной Республике благотворительным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Миллион сертифицированных медицинских масок в ближайшие дни поступят в медучреждения Херсонской, Николаевской, Донецкой (в том числе Мариуполя), Запорожской и Днепропетровской областей (в том числе Кривого Рога).

Также их будут бесплатно раздавать всем желающим в приходах УПЦ для обеспечения максимальной безопасности прихожан, которые будут принимать участие в праздничных пасхальных службах в соответствии с требованиями закона о карантинных мероприятиях во время посещения храмов. Кроме того, часть масок будет передана для безопасности сотрудников на предприятиях, входящих в группу Смарт-Холдинг.

Этот гуманитарный груз доставлен в Украину одним из самолетов авиакомпании SkyUp в рамках анонсированной президентом Владимиром Зеленским программы специальных грузовых авиарейсов, которые сейчас выполняются до 10 раз в неделю. Оперативное таможенное оформление и погрузка в самолет в китайском аэропорту стали возможны благодаря личному содействию генерального консула Украины в Гуанчжоу Дмитрия Камкова.

— Мы действительно очень благодарны за помощь и совместную слаженную работу как Дмитрию, так и всему коллективу дипкорпуса Украины в КНР во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Сергеем Камышевым, а также сотрудникам специально созданного для этих операций штаба при Офисе президента Украины. Также благодарим сотрудников авиакомпании SkyUp, которая сегодня выполняет миссию основного перевозчика медицинских грузов для борьбы с эпидемией, организованных по линии упомянутого выше штаба при ОПУ, — отметили в фонде Вадима Новинского.

В начале апреля в Украину прибыли закупленные фондом в Китае три высокоточные и высокопродуктивные диагностические системы для выявления Covid-19 и 10 специализированных боксов для транспортировки больных с инфекцией или подозрением на инфекцию.

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Эти боксы дают возможность медработникам производить необходимые действия для оперативного оказания помощи пациентам во время транспортировки, при этом обеспечивают безопасность пациента и для сопровождающего медицинского персонала.

Фонд также организовал закупку крупнейшей партии высокоточных ПЦР тест-систем DialPlexQ™️ — 100 тыс. экземпляров из Южной Кореи. Они уже распределены по лабораториям Минздрава всех областей Украины.

С марта 2020 года фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы производит закупки в КНР высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких (десять из которых уже прибыли в Украину и переданы медицинским учреждениям), десятки тысяч экспресс-тестов, тысячи костюмов и респираторов высшей степени защиты для медиков. Они доставлены в Донецкую, Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую области.

Напомним, фонд Вадима Новинского в честь Покровы Пресвятой Богородицы начал всеукраинскую акцию гуманитарной помощи ветеранам Второй мировой войны, участникам боевых действий, ветеранам труда и людям с инвалидностью во время общенационального карантина для предотвращения распространения коронавируса.