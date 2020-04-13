Фонд Вадима Новинського привіз в Україну 1 млн медичних масок

У неділю, 12 квітня, з аеропорту м. Гуанчжоу (Китай) в Україну була доставлена ​​чергова партія гуманітарного вантажу медичного призначення, що був закуплений в Китайській Народній Республіці (КНР) благодійним фондом Вадима Новинського на честь Покрова Пресвятої Богородиці. Про це йдеться у повідомленні фонду.

Мільйон сертифікованих медичних масок найближчими днями надійдуть до медустанов Херсонської, Миколаївської, Донецької (зокрема Маріуполя), Запорізької та Дніпропетровської областей (зокрема Кривого Рогу).

Також їх будуть безкоштовно роздавати всім охочим у парафіях Української православної церкви (УПЦ) для максимальної безпеки прихожан, які візьмуть участь в святкових пасхальних службах відповідно до вимог закону про карантинні заходи під час відвідування храмів. Крім того, частина масок буде передана для безпеки співробітників на підприємствах, що входять до групи Смарт-Холдинг.

Цей гуманітарний вантаж доставлений в Україну одним з літаків авіакомпанії SkyUp у рамках анонсованої президентом України Володимиром Зеленським програми спеціальних вантажних авіарейсів, які зараз виконують до 10 разів на тиждень.

Оперативне митне оформлення і завантаження в літак у китайському аеропорту стали можливі завдяки особистому сприянню генерального консула України в Гуанчжоу Дмитра Камкова.

– Ми дійсно дуже вдячні за допомогу та спільну злагоджену роботу як Дмитру, так і всьому колективу дипкорпусу України в КНР на чолі з Надзвичайним і Повноважним послом Сергієм Камишевим, а також співробітникам спеціально створеного для цих операцій штабу при Офісі президента України. Також вдячні співробітникам авіакомпанії SkyUp, яка сьогодні виконує місію основного перевізника медичного обладнання та препаратів для боротьби з епідемією, організованих лінією згаданого вище штабу при ОПУ, – відзначили у фонді Вадима Новинського.

На початку квітня в Україну прибули закуплені фондом Новинського в Китаї три високоточні та високопродуктивні діагностичні системи для виявлення Covid-19 та 10 спеціалізованих боксів для транспортування хворих з інфекцією або підозрою на інфекцію.

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Ці бокси дають можливість медпрацівникам виконувати необхідні дії для оперативного надання допомоги пацієнтам під час транспортування, водночас вони забезпечують безпеку пацієнта та супроводжуючого медперсоналу.

Фонд також організував закупівлю найбільшої партії високоточних ПЛР тест-систем DialPlexQ™ ️- 100 тис. тестів з Південної Кореї. Вони вже розподілені у лабораторії Міністерства охорони здоров’я всіх областей України.

З березня 2020 року фонд Вадима Новинського на честь Покрова Пресвятої Богородиці закуповує в КНР високоефективні апарати штучної вентиляції легенів (10 вже прибули до України та передані в медичні заклади), десятки тисяч експрес-тестів, тисячі костюмів і респіраторів найвищого ступеню захисту для медиків. Вони доставлені в Донецьку, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області.

Нагадаємо, фонд Вадима Новинського розпочав всеукраїнську акцію гуманітарної допомоги ветеранам Другої світової війни, учасникам бойових дій, ветеранам праці та людям з інвалідністю під час загальнонаціонального карантину для запобігання поширенню коронавірусу.