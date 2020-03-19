Фонд Новинского предоставляет гуманитарную помощь ветеранам ВМВ во время карантина

Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покровы Пресвятой Богородицы начал всеукраинскую акцию гуманитарной помощи ветеранам Второй мировой войны, участникам боевых действий, ветеранам труда и людям с инвалидностью во время общенационального карантина для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщил пресс-центр народного депутата Украины Вадима Новинского.

— Помощь нашим уважаемым героям, тем, кто освобождал нашу землю от фашизма — одно из важнейших направлений работы фонда. По личному поручению его основателя Вадима Новинского во всех регионах нашего присутствия организованы поставки продуктов питания первой необходимости, чтобы облегчить период карантина для этих людей и по возможности снизить для них необходимость идти в магазины. В сотрудничестве с местными ветеранскими организациями мы разработали планы адресной доставки пакетов с продовольствием на дом. Утром 18 марта началась доставка, — сказал директор фонда Дмитрий Сергеев.

Первыми регионами, в которых стартовал проект, стали г. Киев и Киевская область. В ближайшие дни к ним присоединятся подразделения фонда в Херсонской, Николаевской, Одесской и Донецкой областях.

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