Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покровы Пресвятой Богородицы начал всеукраинскую акцию гуманитарной помощи ветеранам Второй мировой войны, участникам боевых действий, ветеранам труда и людям с инвалидностью во время общенационального карантина для предотвращения распространения коронавируса.
Об этом сообщил пресс-центр народного депутата Украины Вадима Новинского.
— Помощь нашим уважаемым героям, тем, кто освобождал нашу землю от фашизма — одно из важнейших направлений работы фонда.
По личному поручению его основателя Вадима Новинского во всех регионах нашего присутствия организованы поставки продуктов питания первой необходимости, чтобы облегчить период карантина для этих людей и по возможности снизить для них необходимость идти в магазины.
В сотрудничестве с местными ветеранскими организациями мы разработали планы адресной доставки пакетов с продовольствием на дом. Утром 18 марта началась доставка, — сказал директор фонда Дмитрий Сергеев.
Первыми регионами, в которых стартовал проект, стали г. Киев и Киевская область. В ближайшие дни к ним присоединятся подразделения фонда в Херсонской, Николаевской, Одесской и Донецкой областях.
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Фонд Новинского предоставляет гуманитарную помощь ветеранам ВМВ во время карантина / 4 фотографии
Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покровы Пресвятой Богородицы основан в сентябре 2008 года для реализации благотворительных инициатив компании Смарт-Холдинг, главным акционером которой является Вадим Новинский.
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Фонд оказывает благотворительную поддержку, направленную на воспитание будущего поколения на основах православной веры, укрепление семьи и повышение ее роли в обществе.
Фонд поддерживает проекты в сферах духовно-просветительской деятельности, образования, здравоохранения, культуры, искусства и спорта. Миссия фонда — способствовать процветанию общества, разносторонне развивая его культуру и духовность на основах православной веры.
Напомним, в Киеве заработала горячая линия по вопросам карантина. По бесплатному номеру киевлян просят сообщать о ситуациях, в которых карантинные меры не работают или если происходит нарушение их прав.
Источник: Украинские новостиЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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