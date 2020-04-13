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Штраф від 6 тис. і обмеження волі: Рада підтримала посилення покарання за підпали

Народні депутати підртимали у першому читанні законопроект №2339, який передбачає збільшення штрафів за підпал трави.

За відповідне рішення проголосували 328 нардепів.

Документ передбачає такі покарання:

  • підпали лісу, трави, очерету за містом –  позбавлення волі терміном від двох до п’яти років і штраф від 91 800 до 153 000 грн.
  • забруднення повітря – обмеження волі терміном до трьох років і штраф від 30 600 до 61 200 грн.
  • пожежа в лісі через необережне поводження з вогнем – адміністративна відповідальність і штраф від 4 590 грн до 15 300 грн.
  • спалювання трави і листя в населеному пункті – адміністративна відповідальність і штраф від 3 060 до 6 120 грн.

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Рада підтримала збільшення штрафів за підпали

Нагадаємо, останнім часом в Україні почастішали пожежі через підпал сухої трави.

Так, пожежу у Чорнобильській зоні рятувальники гасять вже більше тижня. Наразі окремими осередками горить трав’яний настил та лісова підстилка на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.

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