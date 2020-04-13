Троих священников оштрафовали из-за скопления людей в церквях на Вербное воскресенье

Трое священников, которые нарушили карантин и допустили скопление людей в храмах на Вербное воскресенье 12 апреля, получили административные штрафы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, материалы еще 12 случаев изучаются правоохранителями.

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— О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеют к Богу никакого отношения! Церковникам в трех случаях полицией вынесены админштрафы. Еще по 12 — материалы изучаются. У нас свобода совести, но имейте же совесть! — написал он.

О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!

Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти — материалы изучаются. У нас свобода совести, но .. имейте же совесть! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 13, 2020

Напомним, 12 апреля в Ровно на освящение вербы пришла толпа верующих, несмотря на карантин. К тому же, все служители церкви были без масок.