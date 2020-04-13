PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Троих священников оштрафовали из-за скопления людей в церквях на Вербное воскресенье

Трое священников, которые нарушили карантин и допустили скопление людей в храмах на Вербное воскресенье 12 апреля, получили административные штрафы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, материалы еще 12 случаев изучаются правоохранителями.

Читайте: Молились о защите от коронавируса: в Николаеве священники облетели город с иконами

— О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеют к Богу никакого отношения! Церковникам в трех случаях полицией вынесены админштрафы. Еще по 12 — материалы изучаются. У нас свобода совести, но имейте же совесть! — написал он.

 

Напомним, 12 апреля в Ровно на освящение вербы пришла толпа верующих, несмотря на карантин. К тому же, все служители церкви были без масок.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка