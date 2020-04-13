Верховная Рада поддержала законопроект №3279-д об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. По соответствующее решение проголосовали 249 нардепа. В то же время 98 народных избранников проголосовали против, воздержались — 16.

Согласно принятому документу, предусматривается создание Фонда борьбы с коронавирусом, для которого планируется выделить 64 млрд грн.

Эти средства хотят потратить на выплаты врачам, закупку медицинского оборудования и на выплаты гражданам, потерявшим работу из-за карантина.

Остальную часть направят на индексацию пенсий и помощь в размере 1 тыс. грн.

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Также в обновленном проекте госбюджета уменьшили доходы, которые составят 975,8 млрд. В то же время расходы увеличили на 82,4 млрд.

Кроме того, планируется, что предельный объем дефицита возрастет и составит 298,4 млрд.

Новая редакция госбюджета не предусматривает никаких сокращений зарплат учителям, стипендий студентам и расходов на научную деятельность.

Не планируют сокращать и финансирование оборонной сферы, а также проекта Большая стройка, который будет стимулировать развитие экономики.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла изменения в госбюджет по обеспечению питания для военнослужащих.