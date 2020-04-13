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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Виплати лікарям та індексація пенсій: Рада ухвалила зміни до держбюджету-2020

Верховна Рада підтримала законопроект  №3279-д про зміни до державного бюджету на 2020 рік. За відповідне рішеня проголосували 249 нардепів. Водночас 98 народних обранців проголосували проти, утрималися – 16.

Згідно з ухваленим документом, передбачається створення Фонду боротьби з коронавірусом, для якого планують виділити 64 млрд грн.

Ці кошти хочуть витратити на виплати лікарям, закупівлю медичного обладнання та на виплати громадянам, які втратили роботу через карантин.

Іншу частину спрямують на індексацію пенсій та допомогу у розмірі 1 тис. гр.

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Також в оновленому проекті держбюджету зменшили доходи, які становитимуть 975,8 млрд. Водночас видатки збільшили на 82,4 млрд.

Крім того, планується, що граничний обсяг дефіциту зросте і становитиме 298,4 млрд.

Нова редакція держбюджету не передбачає жодних скорочень зарплат вчителям, стипендій студентам і витрат на наукову діяльність.

зміни до держбюджету 2020

Не планують скорочувати і фінансування оборонної сфери, а також проекту Велике будівництво, який стимулюватиме розвиток економіки.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету щодо забезпечення харчування для військовослужбовців.

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