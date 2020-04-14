Открытого огня в Чернобыле нет, поэтому атомной электростанции и хранилищам отработанного топлива ничего не угрожает, сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.

— Я начну с рассказа о пожарах в лесах Зоны отчуждения. Ежедневно в течение последней недели председатель ГСЧС сообщает о ситуации. Вчера преодолено шесть очагов огня. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет, — подчеркнул он.

По его словам, полиция задержала подозреваемых в поджогах, их ждет суровое наказание.

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Напомним, 13 апреля пожар в Чернобыльской зоне, который начался еще 4 апреля, удалось потушить, а проведенные замеры радиационного фона показывают, что он в целом в норме.

Спасатели в течение 11 дней пытались потушить пламя.

По факту пожара полиция открыла два уголовных производства и установила личности трех поджигателей.