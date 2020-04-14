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Факти / Україна

ЧАЕС вогонь не загрожує: Зеленський про пожежі у Чорнобилі

Відкритого вогню у Чорнобилі немає, тому атомній електростанції та сховищам відпрацьованого палива нічого не загрожує, сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

– Я розпочну з розповіді про пожежі в лісах Зони відчуження. Щодня протягом останнього тижня голова ДСНС доповідає про ситуацію. Вчора подолано шість осередків вогню. Загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів немає, – наголосив він.

За його словами, поліція затримала підозрюваних у підпалах, на них чекає суворе покарання.

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Нагадаємо, 13 квітня пожежу в Чорнобильській зоні, яка почалася ще 4 квітня, вдалося загасити, а проведені заміри радіаційного фону показують, що він загалом у нормі.

Рятувальники протягом 11 днів намагалися загасити полум’я.

За фактом виникнення пожежі поліція відкрила два кримінальні провадження та встановила особи трьох паліїв.

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