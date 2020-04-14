Микола Поворозник - біографія першого заступника Кличка

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник народився 10 квітня 1972 року у селі Святець Теофіпольського району Хмельницької області.

Здобув дві вищі освіти: інженера електротехніки та держуправлінця.

Наразі перебуває у шлюбі. Його дружина Валентина співзасновник ТОВ Електронний розрахунковий центр та ТОВ Леста-А. У подружжя двоє дітей: Юрій та Марта.

У 2001 році після служби в Збройних Силах став головним спеціалістом, а згодом й начальником відділу управління з питань підприємництва КМДА.

З 1 березня 2003 року заступник начальника управління ліцензування та з питань реєстрації Головного управління з питань підприємництва виконавчого органу Київради. Згодом – Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва.

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У 2006 році очолював головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва.

1 листопада 2012 року став першим заступником начальника Головного управління – начальником управління регуляторної політики та видачі документів дозвільного характеру Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики.

Працював заступником директора Департаменту – начальником управління координації регіональної економічної політики Департаменту економіки та інвестицій КМДА.

У 2013 році очолив Департамент економіки та інвестицій КМДА, а через три роки став заступником глави КМДА.

Із 2017 року Микола Поворозник перший заступник Віталія Кличка.

До слова, мер Києва заявив, що після Великодніх свят влада міста готова розглянути питання про послаблення карантинних заходів, якщо кількість хворих на коронавірус почне зменшуватись.