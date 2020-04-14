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Факти / Україна

Пожежа в Чорнобильській зоні: палають чотири лісництва, радіаційний фон у Києві в нормі

Станом на 7.00 14 квітня рятувальники ДСНС продовжують боротися з вогнем у зоні відчуження в Київській області.

Пожежі гасять на території Корогодського, Детятківського, Паришівського і Денисовецького лісництв. Там окремими вогнищами горить трав’яний настил і лісова підстилка.

До гасіння пожеж залучено 415 осіб та 98 одиниць техніки, зокрема три літаки АН-32П і три вертольоти.

Радіаційний фон у Києві та Київській області у межах норми.

Також 13 квітня до ДСНС надійшов сигнал про спалах сухої трави на площі близько 35 га поблизу с. Радогоща у Житомирській області.

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Станом на 7.00 14 квітня цю пожежу гасять 100 осіб і 21 одиниця техніки.

Водночас пожежу поблизу с. Звіздаль локалізовано.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, що передбачає збільшення штрафів за підпал трави.

Джерело: ДСНС

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