Поворозник открестился от взятки и показал повестку на допрос

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, которого обвиняют в вымогательстве взятки в размере $125 тыс. у представителя компании-застройщика, заявил, что не брал денег.

По его словам, это противоречит его жизненным и профессиональным принципам.

— Это шок для меня, для моей семьи и для тех, с кем я работаю. Я работаю не первый год, работаю честно и несу ответственность как человек с опытом, за действия и решения, которые на этой должности принимаю… Мне скрывать нечего, — говорит Николай Поворозник.

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Как уточняет заместитель, подозрение ему никто не объявлял, на допрос он идет в пятницу в качестве свидетеля. Николай Поворозник требует правоохранителей разобраться с распространением ложной информации в СМИ и называет ситуацию политической провокацией.

— Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и буду требовать публичного рассмотрения дела, — добавляет Николай Поворозник.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не будет покрывать своего заместителя и требует публичного расследования дела о взяточничестве.

Источник: Николай Поворозник