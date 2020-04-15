Поворозник відхрестився від хабара та показав повістку на допит

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, якого звинувачують у вимаганні хабара у розмірі $125 тис. у представника компанії-забудовника, заявив, що не брав грошей.

За його словами, це суперечить його життєвим і професійним принципам.

– Це шок для мене, для моєї сім’ї і для тих, з ким я працюю. Я працюю не перший рік, працюю чесно і несу відповідальність як людина з досвідом, за дії і рішення, які на цій посаді ухвалюю… Мені приховувати нічого, – говорить Микола Поворозник.

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Як уточнює заступник, підозру йому ніхто не оголошував, на допит він йде у п’ятницю як свідок. Микола Поворозник вимагає правоохоронців розібратися з поширенням неправдивої інформації у ЗМІ і називає ситуацію політичною провокацією.

– Я готовий співпрацювати з правоохоронними органами і буду вимагати публічного розгляду справи, – додає Микола Поворозник.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що не буде покривати свого заступника і вимагає публічного розслідування справи про хабарництво.

Джерело: Микола Поворозник