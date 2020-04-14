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Факти / Україна / Суспільство

Поворозника не затримували, проводяться слідчі дії – КМДА

14 квітня ЗМІ повідомили, що співробітники СБУ задокументовали протиправну діяльність першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

Він нібито через посередника вимагав хабар у розмірі 125 000 доларів від представника компанії-забудовника за вплив на прийняття рішення щодо погодження містобудівних умов і обмежень.

Як стало відомо Фактам ICTV, Поворозника не затримували.

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Про це розповіла помічниця мера Києва Віталія Кличка Оксана Зінов’єва.

– Факту передачі грошей не зафіксували, – повідомила Зінов’єва.

Також вона зауважила, що у КМДА проводяться не обшуки, а слідчі дії.

Раніше Факти ICTV писали, що відомо про першого заступника Кличка Миколу Поворозника.

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