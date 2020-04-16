Можно ли гулять в лесу, бегать в парке и не брать паспорт в карантин

В Украине продолжают составлять на украинцев административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).

Юристы еще раз объяснили, можно ли в условиях карантина посещать парки или леса, где можно гулять с животными, и нужно носить защитную маску на лице и документы в кармане.

Можно ли посещать парки

После усиления карантина Кабинетом министров 6 апреля через парки, скверы и стадионы нельзя даже просто проходить.

Ездить по улице на велосипедах, самокатах и ​​т.д. можно, но в защитной маске, объяснил адвокат, управляющий партнер юридической фирмы ЕПраво Владислав Власюк.

— Бегать также можно, но не в закрытых локациях парков и стадионов, — рассказал он.

Можно ли посещать леса

В постановлении Кабмина о введении ограничительных мер из-за коронавируса не идет речь о запрете посещения лесов (только парковых зон), однако лучше все равно туда не ходить.

— О посещении леса в постановлении ничего не сказано, но есть сомнения в том, что полиция будет выяснять категорию леса, в котором вас остановили, — объясняет адвокат АО Лещенко, Дорошенко и партнеры Ирина Смитюх.

Каких животных можно выгуливать

Кабинет разрешил посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон с целью выгула домашних животных одним лицом.

— Разрешено выгуливать домашних животных, поэтому: хоть собака, хоть попугай, хоть свинья — ограничений нет, — рассказал адвокат, управляющий партнер ЮФ Мисечко и Партнеры Владимир Мисечко.

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Нужно ли носить с собой паспорт

По этому вопросу мнения юристов разбежались. Владислав Власюк считает, что носить с собой документы нужно, чтоб не попасть в участок для выяснения личности. Однако — это не карантинная требование, а рекомендация.

Со своей стороны Смитюх объяснила, что украинцы должны иметь документ с собой, но это не обязательно должен быть паспорт. Юрист отмечает, что такими документами являются паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, водительские права, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, удостоверение на постоянное проживание, вид на жительство, карточка мигранта, удостоверение о статусе беженца и тому подобное.

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