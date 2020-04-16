Чи можна гуляти у лісі, бігати в парку і не брати паспорт у карантин

В Україні продовжують складати на українців адміністративні протоколи за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).

Юристи ще раз пояснили, чи можна в умовах карантину відвідувати парки чи ліси, де можна гуляти з тваринами, і чи потрібно носити захисну маску на обличчі та документи у кишені.

Чи можна відвідувати парки

Після посилення карантину Кабінетом міністрів 6 квітня через парки, сквери та стадіони не можна навіть просто проходити.

Їздити вулицею на велосипедах, самокатах тощо також можна, але у захисній масці, пояснив адвокат, керуючий партнер юридичної фірми ЕПраво Владислав Власюк.

– Бігати теж можна, але не у закритих локаціях парків та стадіонів, – розповів він.

Чи можна відвідувати ліси

У постанові Кабміну щодо запровадження обмежувальних заходів через коронавірус не йдеться про заборону відвідування лісів (лише паркових зон), однак краще все одно туди не ходити.

– Про відвідування лісу в постанові нічого не сказано, проте є сумніви в тому, що поліція з’ясовуватиме категорію лісу, в якому вас зупинили, – пояснює адвокат АТ Лещенко, Дорошенко і партнери Ірина Смітюх.

Яких тварин можна вигулювати

Кабінет дозволив відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон з метою вигулу домашніх тварин однією особою.

– Дозволено вигулювати домашніх тварин, тому: хоч собака, хоч папуга, хоч свиня – обмежень немає, – розповів адвокат, керуючий партнер ЮФ Місечко та Партнери Володимир Місечко.

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Чи потрібно носити з собою паспорт

Щодо цього питання думки юристів розбіглися. Владислав Власюк вважає, що носити з собою документи потрібно, щоби не потрапити до відділку для з’ясування особи. Однак – це не карантинна вимога, а рекомендація.

Зі свого боку Смітюх пояснила, що українці повинні мати документ із собою, але це не обов’язково повинен бути паспорт. Юрист зазначає, що такими документами є паспорт громадянина України, закордонний паспорт, водійські права, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, вид на проживання, картка мігранта, посвідчення про статус біженця тощо.

До слова, Сайт Факти ICTV підготував матеріал про те, як відзначити Великдень під час карантину, чи варто йти до церкви та влаштовувати пікніки на природі.