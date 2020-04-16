Обмен удерживаемыми: Денисова заявила о пытках украинцев боевиками

Киев имеет информацию о том, что в отношении некоторых из 19 граждан, которые возвращаются из плена на Донбассе, применяли пытки.

Об этом заявила украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

— Эту информация будет подтверждена либо не подтверждена самими гражданами, что они имеют некоторые повреждения, но это только после медицинского осмотра, — сообщила она.

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Денисова добавила, что после возвращения украинцев направят на обязательную обсервацию.

Как известно, в результате взаимного обмена удерживаемыми лицами Украина забрала у представителей “ДНР” девять человек, еще десять человек должны вернуться из плена в “ЛНР”.