PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Началось новое освобождение удерживаемых лиц — Офис президента

Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц — Украина возвращает 19 своих граждан, которые находятся в неволе на временно оккупированных территориях.

Началось новое освобождение удерживаемых лиц - Офис президента

Учитывая действующий в Украине карантин, по возвращении освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию.

— Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России. Следует помнить, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет их включение в списки на освобождение, — говорится в сообщении Офиса президента.

Читайте: Украина передала список из 200 человек для обмена пленными

Напомним, первый обмен при каденции президента Владимира Зеленского состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев. Второй этап обмена состоялся в декабре — тогда вернулись 76 граждан.

Источник: Офис президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка