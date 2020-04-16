Началось новое освобождение удерживаемых лиц — Офис президента

Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц — Украина возвращает 19 своих граждан, которые находятся в неволе на временно оккупированных территориях.

Учитывая действующий в Украине карантин, по возвращении освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию.

— Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России. Следует помнить, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет их включение в списки на освобождение, — говорится в сообщении Офиса президента.

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Напомним, первый обмен при каденции президента Владимира Зеленского состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев. Второй этап обмена состоялся в декабре — тогда вернулись 76 граждан.