Обмін утримуваними: Денісова заявила про катування українців бойовиками

Київ має інформацію про те, що до декого із 19 громадян, які повертаються з полону на Донбасі, застосовували тортури.

Про це заявила українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

– Цю інформацію буде підтверджено або не підтверджено самими громадянами, що вони мають деякі ушкодження, але це тільки після медичного огляду, – повідомила вона.

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Денісова додала, що після повернення українців направлять на обов’язкову обсервацію.

Як відомо, в результаті взаємного обміну утримуваними особами Україна забрала у представників ОРДО дев’ять осіб, ще десятеро людей мають повернутися з полону.