Украина передала список из 200 человек для обмена пленными

Украинская сторона в Минске передала список из более чем 200 человек для будущего обмена пленными.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
– Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого, – сказал президент.
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По словам главы государства, некоторые люди, которых хочет вернуть Украину, могли умереть. Поэтому ведется работа для того, чтобы передали их тела.
Зеленский добавил, что нужно и в дальнейшем говорить о новых участках разведения войск и использовать все дипломатические средства для прекращения войны и возвращения людей.
Сейчас самым сложным вопросом в переговорах с РФ остается Крым, но без него нельзя говорить о территориальной целостности Украины.
Напомним, 5 марта секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что списки на будущий обмен пленными готовы и постоянно согласовываются сторонами.