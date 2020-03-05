Украина передала список из 200 человек для обмена пленными

Украинская сторона в Минске передала список из более чем 200 человек для будущего обмена пленными.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

– Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого, – сказал президент.

Читайте: Говорили об обмене пленными – Ермак встретился с Козаком в Минске

По словам главы государства, некоторые люди, которых хочет вернуть Украину, могли умереть. Поэтому ведется работа для того, чтобы передали их тела.

Зеленский добавил, что нужно и в дальнейшем говорить о новых участках разведения войск и использовать все дипломатические средства для прекращения войны и возвращения людей.

Сейчас самым сложным вопросом в переговорах с РФ остается Крым, но без него нельзя говорить о территориальной целостности Украины.

Напомним, 5 марта секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что списки на будущий обмен пленными готовы и постоянно согласовываются сторонами.