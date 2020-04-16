16 апреля 2020 года состоялось освобождение 20 украинских граждан, которых удерживали на временно оккупированных территориях ОРДО и ОРЛО.

Офис президента обнародовал имена граждан, которых удалось освободить.

Украинцы, которых удерживали на территории отдельных районов Донецкой области

1. Алакоз Александр (гражданский)

2. Гриненко Николай (военный)

3. Илюхин Николай (гражданский)

4. Карась Владимир (правоохранитель)

5. Костев Евгений (гражданский)

6. Помеляйко Александр (гражданский)

7. Садовский Александр (гражданский)

8. Сирык Вадим (гражданский)

9. Шайдов Виктор (военный)

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Освобожденные граждане, которых удерживали на территории отдельных районов Луганской области

1. Желдак Виталий (гражданский)

2. Мироныч Сергей (гражданский)

3. Можаев Валентин (гражданский)

4. Полозов Николай (гражданский)

5. Попова Алевтина (гражданская)

6. Русинов Сергей (гражданский)

7. Сливка Иван (гражданский)

8. Сливка Александр (гражданский)

9. Табачный Александр (гражданский)

10. Штиль Александр (гражданский)

11. Яковенко Александр (гражданский)

Напомним, ранее мы писали, что процесс обмена удерживаемыми лицами завершился. Украина вернула 20 человек.