16 квітня 2020 року відбулося звільнення 20 українських громадян, яких утримували на тимчасово окупованих територіях ОРДО і ОРЛО.

Офіс президента оприлюднив імена громадян, яких вдалося звільнити.

Українці, яких утримували на території окремих районів Донецької області

1. Алакоз Олександр (цивільний)

2. Гриненко Микола (військовий)

3. Ілюхін Микола (цивільний)

4. Карась Володимир (правоохоронець)

5. Костєв Євген (цивільний)

6. Помеляйко Олександр (цивільний)

7. Садовський Олександр (цивільний)

8. Сірик Вадим (цивільний)

9. Шайдов Віктор (військовий)

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Звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Луганської області

1. Желдак Віталій (цивільний)

2. Миронич Сергій (цивільний)

3. Можаєв Валентин (цивільний)

4. Полозов Микола (цивільний)

5. Попова Алевтина (цивільна)

6. Русинов Сергій (цивільний)

7. Сливка Іван (цивільний)

8. Сливка Олександр (цивільний)

9. Табачний Олександр (цивільний)

10. Штиль Олександр (цивільний)

11. Яковенко Олександр (цивільний)

Нагадаємо, раніше ми писали, що процес обміну утримуваними особами завершився. Україна повернула 20 осіб.