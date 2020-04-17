Генсек ООН прокоментував звільнення утримуваних осіб на Донбасі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав взаємне звільнення утримуваних осіб на Донбасі.

Про це заявив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррік.

– Генеральний секретар вітає взаємне звільнення і обмін полоненими, пов’язаних з конфліктом на сході України. Він висловив сподівання, що ця важлива гуманітарна акція напередодні православного Великодня послужить позитивним кроком для досягнення більшого прогресу, зокрема постійного припинення вогню, – зазначив він.

Нагадаємо, 16 квітня у межах взаємного обміну полонених Україна повернула своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. Усього вдалося повернути 20 людей, хоча спочатку заявляли про 19.