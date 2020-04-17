Піщана буря, що накрила Київ 17 квітня, жодного стосунку до пожеж у Чернобильській зоні не має.

Природне явище спровокувало посилення вітру у регіоні.

– Пилову бурю викликало посилення вітру до 20-25 метрів за секунду, вітер мав західний напрям. Цим вітром піднімалися верхні шари грунту і переміщувалися в атмосферному повітрі. Це явище жодного стосунку до Чорнобиля не має, – відзначив голова ДСНС Микола Чечоткін.

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За його словами, жодної радіаційної загрози це явище не несе. Станом на 17 квітня радіаційний фон у Києві, області та Чорнобилі не перевищує норму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 16 квітня 2020 року через посилення вітру в Чорнобильській зоні знову спалахнула пожежа.