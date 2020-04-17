Ціни на продукти почали падати: у НБУ пояснили чому

За останній тиждень ціни на продукти харчування знижувалися під впливом спаду ажіотажу, адаптації до нових умов та збалансованої ситуації на валютному ринку, йдеться у звіті НБУ.

– Подешевшали більшість овочів, борошно, лимони та навіть гречка, – наголошує регулятор.

Зокрема, ціни на гречку за тиждень знизилися на 0,3%, на ячну крупу – 0,4%, на пшоно – 1,4%, на рис – 0,7%, борошно – 0,5%.

– Ціни на лимони також знизилися (на 9,3% – Ред.), що відображало зміцнення гривні та послаблення попиту на тлі суттєвого зростання цін у попередні тижні, – вважають у НБУ.

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Водночас через зростання цін на банани (1%) та яблука (4,5%) фрукти загалом подорожчали в середньому на 0,2%.

Другий тиждень поспіль у НБУ констатують зниження цін на овочі борщового набору:

капуста – на 15,1%;

цибуля – на 3,9%;

столовий буряк – на 4,5%;

морква – на 2,1%;

картопля – на 1,4%;

часник – на 0,6%.

Нагадаємо, нещодавно Антимонопольний комітет відкрив справу через здорожчання продуктів у Києві. Після цього окремі торгові мережі виконали рішення АМКУ і знизили націнку на продукти першої необхідності.