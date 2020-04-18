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Факты / Украина

Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве

Киев второй день подряд остается городом с самым грязным воздухом на планете.

Сегодня, 18 апреля, различные приложения и порталы показывали превышение нормы загрязнения почти в 5 раз. По состоянию на 22.00 общегородской показатель — 319.

Факты ICTV наблюдали, как меняются показатели загрязненности воздуха в течение дня на примере Оболонского района. Приложение показало, что худшим был показатель в 11.00 — 482 (уровень “опасный”).

Читайте: Много лет к этому шли: эколог предупредил о новых пыльных бурях в Киеве

  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
  • Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве
Второй день самый грязный на планете: какая ситуация с воздухом в Киеве / 13 фотографий

Как известно, воздух в Киеве загрязнен продуктами горения от пожаров. Киевлянам советуют оставаться дома и держать окна закрытыми.

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