Київ другий день поспіль залишається містом із найбруднішим повітрям на планеті.

Сьогодні, 18 квітня, різні додатки та портали показували перевищення норми забруднення майже в 5 разів. Станом на 22.00 загальноміський показник – 319.

Факти ICTV спостерігали, як змінюються показники забрудненості повітря протягом дня на прикладі Оболонського району. Додаток показав, що найгіршим був показник об 11.00 – 482 (рівень “небезпечний”).

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Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві / 13 фотографий

Як відомо, повітря в Києві забруднене продуктами горіння від пожеж. Киянам радять залишатися вдома і тримати вікна закритими.