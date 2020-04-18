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Факти / Україна

Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві

Київ другий день поспіль залишається містом із найбруднішим повітрям на планеті.

Сьогодні, 18 квітня, різні додатки та портали показували перевищення норми забруднення майже в 5 разів. Станом на 22.00 загальноміський показник – 319.

Факти ICTV спостерігали, як змінюються показники забрудненості повітря протягом дня на прикладі Оболонського району. Додаток показав, що найгіршим був показник об 11.00 – 482 (рівень “небезпечний”).

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  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
  • Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві
Другий день найбрудніше на планеті: яка ситуація з повітрям у Києві / 13 фотографий

 

Як відомо, повітря в Києві забруднене продуктами горіння від пожеж. Киянам радять залишатися вдома і тримати вікна закритими.

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