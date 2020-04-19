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Факты / Украина

Епифаний встретил Благодатный огонь из Иерусалима

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретил в Киево-Выдубицком Михайловском монастыре столицы Благодатный огонь из Иерусалима.

— Огонь был доставлен в Киев при содействии авиакомпании МАУ и посольства Украины в Израиле. В связи с карантинными ограничениями раздача огня верующим не предусмотрена, — рассказали в пресс-службе ПЦУ.

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Благодатный огонь — огонь в пасхальный церемонии выноса зажженных свечей с Гроба Господня (кувуклии) в Иерусалимском храме Воскресения.

Епифаний встретил Благодатный огонь из Иерусалима

Ранее Факты ICTV писали, что 18 апреля делегация Украинской Православной Церкви Московского Патриархата доставила Благодатный огонь в Украину из Иерусалима.

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