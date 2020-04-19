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Факти / Україна

Епіфаній зустрів Благодатний вогонь з Єрусалиму

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрів у Києво-Видубицькому Михайлівському монастирі столиці Благодатний вогонь з Єрусалиму.

– Вогонь було доставлено до Києва за сприяння авіакомпанії МАУ та посольства України в Ізраїлі. У зв’язку з карантинними обмеженнями роздача вогню вірянам не передбачена, – розповіли у прес-службі ПЦУ.

Читайте: Благодатний вогонь: як виникає і чому сходить на православний Великдень

Благодатний вогонь – вогонь у великодній церемонії виносу запалених свічок із Гробу Господнього (кувуклії) в Єрусалимському храмі Воскресіння.

Епіфаній зустрів Благодатний вогонь з Єрусалиму

Нагадаємо, 18 квітня делегація Української Православної Церкви Московського Патріархату доставила Благодатний вогонь до України з Єрусалима.

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