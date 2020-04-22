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Факти / Україна / Політика

Готовий за одного українського військового віддати 50-100 беркутівців – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що за одного українського військового готовий віддати 50-100 беркутівців.

Він також підкреслив, що готовий йти на обміни, які хтось може вважати нерівноцінними.

– Для мене цінніше повертати наших героїв, а для мене вони всі герої, які захищали Україну, і захищають Україну. І ті, кого ми повернули, продовжують захищати Україну, і це є наш скарб, – сказав Зеленський.

Читайте: Рік з президентських виборів. Де помилявся та перемагав Зеленський

Фільм Рік президентства Зеленського можна побачити в ефірі о 20.20, а також на YouTube каналі ICTV о 19.00.

До речі, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі дуже багато питань до медичної реформи.

Він зауважив, що коронавірус показав, що лікарні не готові до такого виклику.

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