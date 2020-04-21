Новая почта начала выдавать посылки прямо на улице

Возле отделений Новой почты начали работать администраторы, которые на улице обслуживают клиентов с оплаченными посылками.

Отныне клиенты, которые пришли получить заранее оплаченную посылку, могут не заходить в отделения, администратор на улице сам подойдет к ним, проведет идентификацию и выдаст посылку.

Также быстро оплатить посылку можно непосредственно на улице с помощью мобильного приложения Новой почты.

— В связи с усиленными карантинными мерами мы ограничиваем количество клиентов, которые могут находиться внутри отделения и просим их ждать на улице. В пиковые часы могут создаваться очереди, что, конечно, не нравится нашим клиентам. Для этого мы ввели должность администратора, который будет выдавать оплаченные посылки клиентам непосредственно на улице, — говорит СЕО-специалист Новой почты Александр Бульба.

Сейчас обслуживают клиентов на улице почти 500 администраторов отделений по всей Украине. В зависимости от количества клиентов эту функцию выполняют один или два сотрудника.

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Обслуживание клиентов на улице продолжается в течение всего рабочего дня. У администраторов, как и во всех других сотрудников, есть средства индивидуальной защиты — маски, перчатки и антисептик.

При выборе отделений, в которых вводили должность администратора, Новая почта руководствовалась оборотом отделения, количеством работников в отделении, а также процентом отправлений на выдачу.

Ранее Факты ICTV писали, что Новая почта запустила услугу доставки продуктов питания совместно с интернет-магазином Rozetka и крупной сетью супермаркетов АТБ.