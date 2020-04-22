PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Ольга Герасимьюк возглавила Нацсовет по вопросам телевидения

Известная украинская телеведущая Ольга Герасимьюк стала председателем Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Первым заместителем главы стал Валентин Коваль, а заместителем главы — Олег Черныш. Ответственным секретарем Национального совета избран Юрий Зиневича.

Об этих кадровых изменениях говорится в сообщении на сайте Нацсовета.

Читайте: Деоккупация сознания: как будет работать телеканал Дом для ОРДЛО

Ольга Герасимьюк является действительным членом Национального совета с лета 2014 года. До этого она была первым заместителем председателя, а после отставки Юрия Артеменко исполняла обязанности главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Национальный совет — конституционный орган, контролирующий соблюдение законов Украины в сфере телерадиовещания.

Напомним, согласно решению Нацсовета, с началу 2020 года вся реклама на телевидении, радио и в печатных изданиях должна быть на украинском языке.

Источник: Національна рада з питань телебачення і радіомовлення

Фото: Ольга Герасим’юк

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка