Ольга Герасимьюк возглавила Нацсовет по вопросам телевидения

Известная украинская телеведущая Ольга Герасимьюк стала председателем Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Первым заместителем главы стал Валентин Коваль, а заместителем главы — Олег Черныш. Ответственным секретарем Национального совета избран Юрий Зиневича.

Об этих кадровых изменениях говорится в сообщении на сайте Нацсовета.

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Ольга Герасимьюк является действительным членом Национального совета с лета 2014 года. До этого она была первым заместителем председателя, а после отставки Юрия Артеменко исполняла обязанности главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Национальный совет — конституционный орган, контролирующий соблюдение законов Украины в сфере телерадиовещания.

Напомним, согласно решению Нацсовета, с началу 2020 года вся реклама на телевидении, радио и в печатных изданиях должна быть на украинском языке.

Источник: Національна рада з питань телебачення і радіомовлення

Фото: Ольга Герасим’юк