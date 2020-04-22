Ольга Герасимьюк возглавила Нацсовет по вопросам телевидения

Известная украинская телеведущая Ольга Герасимьюк стала председателем Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Первым заместителем главы стал Валентин Коваль, а заместителем главы — Олег Черныш. Ответственным секретарем Национального совета избран Юрий Зиневича.
Об этих кадровых изменениях говорится в сообщении на сайте Нацсовета.
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Ольга Герасимьюк является действительным членом Национального совета с лета 2014 года. До этого она была первым заместителем председателя, а после отставки Юрия Артеменко исполняла обязанности главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
Национальный совет — конституционный орган, контролирующий соблюдение законов Украины в сфере телерадиовещания.
Напомним, согласно решению Нацсовета, с началу 2020 года вся реклама на телевидении, радио и в печатных изданиях должна быть на украинском языке.
Источник: Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
Фото: Ольга Герасим’юк