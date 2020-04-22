Ольга Герасим’юк очолила Нацраду з питань телебачення

Відома українська телеведуча Ольга Герасим’юк стала головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Першим заступником голови став Валентин Коваль, а заступником голови – Олег Черниш. Відповідальним секретарем Національної ради обрано Юрія Зіневича.

Про ці кадрові зміни йдеться у повідомленні на сайті Нацради.

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Ольга Герасим’юк є дійсним членом Національної ради з літа 2014 року. До цього вона була першим заступником голови, а після відставки Юрія Артеменка виконувала обов’язки очільника Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Національна рада – конституційний орган, що контролює дотримання законів України у сфері телерадіомовлення.

Нагадаємо, згідно з рішенням Нацради, з початку 2020 року вся реклама на телебаченні, радіо та в друкованих виданнях має бути українською мовою.

Джерело: Національна рада з питань телебачення і радіомовлення

Фото: Ольга Герасим’юк