PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Поминальные дни после Пасхи 2020: правила на карантине

В первую неделю после Пасхи украинцы обычно поминают умерших. Однако в этом году кладбища закрыли из-за пандемии коронавируса.

Поэтому в Православной церкви Украины рекомендуют помолиться дома умершим родным и подать онлайн-записки за упокой.

Соответствующее обращение опубликовал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

— Никакие временные ограничения не могут быть преградой нашей любви к ближним, которая длится дольше земной жизни. Где бы мы ни были, она доносится нашей молитвой в вечность, куда уходят души усопших.

Именно поэтому помолиться дома и подать онлайн-записки за упокой — это проявление нашей любви к умершим и возможность вспомнить их добрые дела, когда они были еще здесь, рядом с нами, — отметил митрополит Епифаний.

Читайте: ПЦУ призывает верующих перенести поминальные дни на июнь

Он также напомнил, что свершения заупокойных молитв на кладбищах переносятся на Троицкую поминальную субботу — 6 июня 2020.

Напомним, в Киеве ограничили доступ к кладбищам с 18 апреля. Исключение только для захоронений — при условии соблюдения требований карантина.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка