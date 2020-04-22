В первую неделю после Пасхи украинцы обычно поминают умерших. Однако в этом году кладбища закрыли из-за пандемии коронавируса.

Поэтому в Православной церкви Украины рекомендуют помолиться дома умершим родным и подать онлайн-записки за упокой.

Соответствующее обращение опубликовал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

— Никакие временные ограничения не могут быть преградой нашей любви к ближним, которая длится дольше земной жизни. Где бы мы ни были, она доносится нашей молитвой в вечность, куда уходят души усопших. Именно поэтому помолиться дома и подать онлайн-записки за упокой — это проявление нашей любви к умершим и возможность вспомнить их добрые дела, когда они были еще здесь, рядом с нами, — отметил митрополит Епифаний.

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Он также напомнил, что свершения заупокойных молитв на кладбищах переносятся на Троицкую поминальную субботу — 6 июня 2020.

Напомним, в Киеве ограничили доступ к кладбищам с 18 апреля. Исключение только для захоронений — при условии соблюдения требований карантина.