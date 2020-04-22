У перший тиждень після Великодня українці зазвичай поминають померлих. Однак цьогоріч кладовища зачинили через пандемію коронавірусу.

Тож в Православній церкві України рекомендують помолитися вдома за померлих рідних та подати онлайн-записки за упокій.

Відповідне звернення опублікував предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

– Жодні тимчасові обмеження не можуть бути перепоною нашій любові до ближніх, яка триває довше за земне життя. Де б ми не були, вона долинає нашою молитвою у вічність, куди відходять душі спочилих. Саме тому помолитися вдома та подати онлайн-записки за упокій – це вияв нашої любові до померлих та можливість згадати їхні добрі справи, коли вони були ще тут, поруч з нами, – зазначив митрополит Епіфаній.

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Він також нагадав, що звершення заупокійних молитов на кладовищах переносяться на Троїцьку поминальну суботу – 6 червня 2020 року.

Нагадаємо, у Києві обмежили доступ до кладовищ з 18 квітня. Виняток лише для поховань – за умови дотримання вимог карантину.