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Факты / Украина / Общество

В Киеве ограничат доступ к кладбищам с 18 апреля

С 18 апреля будет ограничен доступ к кладбищам в Киеве, заявил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, исключение только для захоронений – при условии соблюдения требований карантина.

Кличко отметил, что в пасхальные выходные в Киеве усилят контроль над соблюдением ограничительных мероприятий, особенно возле храмов.

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– Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны совместно будут патрулировать территории перед церквями, а также публичные места и зоны отдыха, – добавил он.

Фото: Pixabay

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