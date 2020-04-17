В Киеве ограничат доступ к кладбищам с 18 апреля

С 18 апреля будет ограничен доступ к кладбищам в Киеве, заявил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, исключение только для захоронений – при условии соблюдения требований карантина.
Кличко отметил, что в пасхальные выходные в Киеве усилят контроль над соблюдением ограничительных мероприятий, особенно возле храмов.
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– Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны совместно будут патрулировать территории перед церквями, а также публичные места и зоны отдыха, – добавил он.
Напомним, по состоянию на 17 апреля в Киеве подтвердили 705 случаев коронавируса. За сутки обнаружили еще 61 нового больного.