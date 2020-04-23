Зеленский встретил Мрию с медицинским грузом из Китая

В Украину вернулся транспортний самолет АН-225 Мрия.
Он привез медицинский груз, сообщает Офис президента.
— Прибытие в Украину транспортного самолета АН-225 Мрия с медицинским грузом, — подписали видео в соцсети Facebook представители президента.
Самолет встречал лично президент Владимир Зеленский.
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Анонс доставки медвантажа появился вчера в украинских СМИ.
В Киев из Китая должны привезти медицинские средства для борьбы с коронавирусом: защитные маски, перчатки, лекарства и костюмы.
Напомним, крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия отправился в первый рейс после модернизации — в Китай за медоборудованием и другими средствами борьбы с коронавирусом.