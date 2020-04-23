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Факты / Украина / Общество

Зеленский встретил Мрию с медицинским грузом из Китая

В Украину вернулся транспортний самолет АН-225 Мрия.

Он привез медицинский груз, сообщает Офис президента.

— Прибытие в Украину транспортного самолета АН-225 Мрия с медицинским грузом, — подписали видео в соцсети Facebook представители президента.

Самолет встречал лично президент Владимир Зеленский.

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Анонс доставки медвантажа появился вчера в украинских СМИ.

В Киев из Китая должны привезти медицинские средства для борьбы с коронавирусом: защитные маски, перчатки, лекарства и костюмы.

Напомним, крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия отправился в первый рейс после модернизации — в Китай за медоборудованием и другими средствами борьбы с коронавирусом.

Источник: Офис президента

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