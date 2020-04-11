В Китай за медоборудованием: самолет Мрия отправился в первый рейс после модернизации

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия отправился в первый рейс после модернизации — в Китай за медоборудованием и другими средствами для борьбы с коронавирусом.

Самолет вылетел из международного аэропорта Киев-Антонов-2, он присоединился к пяти Русланов компании Авиалинии Антонова, которые доставляют из Китая медицинские средства для борьбы с коронавирусом.

Читайте: Тесты и аппараты ИВЛ: в Украину прибудут 7 самолетов из Китая и Кореи

Часть своих рейсов они выполняют в рамках программы стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС.

Аэропорт Варшавы сообщил, что Мрия прибудет именно в столицу Польши.

Напомним, Украина планирует запустить работу мобильных бригад забора материала для тестирования на коронавирус и мобильных пунктов тестирования.