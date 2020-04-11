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Факты / Украина / Политика

В Китай за медоборудованием: самолет Мрия отправился в первый рейс после модернизации

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия отправился в первый рейс после модернизации — в Китай за медоборудованием и другими средствами для борьбы с коронавирусом.

Самолет вылетел из международного аэропорта Киев-Антонов-2, он присоединился к пяти Русланов компании Авиалинии Антонова, которые доставляют из Китая медицинские средства для борьбы с коронавирусом.

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Часть своих рейсов они выполняют в рамках программы стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС.

Аэропорт Варшавы сообщил, что Мрия прибудет именно в столицу Польши.

Напомним, Украина планирует запустить работу мобильных бригад забора материала для тестирования на коронавирус и мобильных пунктов тестирования.

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