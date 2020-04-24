22 апреля стало известно, что Украина начинает подготовку к выходу из карантина но, вместе с тем, он был продлен 11 мая.

Такое решение принял Кабинет министров в связи с тем, что наша страна еще не прошла пик заболевания, который ожидался на Пасху.

Теперь правительство ожидает, что пик заболевания Covid-19 будет наблюдаться в период 3-8 мая.

По словам премьер-министра, выход из карантина для Украины будет состоять из пяти этапов. Однако сейчас более или менее известно только о том, что будет происходить во время первого этапа.

Факты ICTV рассказывают, как Украина будет выходить из карантина, на что нужно обратить внимание, и сколько продлятся ограничения.

Что известно о плане правительства?

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, для начала выхода из карантина в Украине должна сложиться благоприятная эпидемиологическая ситуация.

— Стартовую точку этого плана мы называем День К. Для этого начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с Covid-19 менее чем на 50%, — заявил глава правительства.

Вместе с тем Кабинет министров продолжает работу, чтобы подготовиться к первому этапу выхода из карантина. Сейчас есть следующие задачи:

наращивание объемов ПЦР-тестирования;

улучшение обеспечения больниц и врачей всем необходимым для борьбы с Covid-19;

введение электронного контроля самоизоляции вместо обязательной обсервации, который будет происходить с помощью приложения Дія;

введение новых правил функционирования объектов обслуживания населения (ношение масок, дезинфекция и т.д.).

Сейчас власть не предоставила полного описания выхода из карантина. Однако известно, что на первом этапе начнутся некоторые ослабления карантина. Могут открыть заведения торговли непродовольственных товаров, парки и скверы.

В то же время Шмыгаль считает, что Украина, как и весь мир, не сможет быстро выйти из карантина и просто забыть о Covid-19.

— Мир изменился. И сомнений ни у кого нет, что мы будем жить в новых условиях. Мы все должны придерживаться масочного режима, придерживаться определенных правил дезинфекции, мы все должны придерживаться социального дистанцирования, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах, и так далее. То есть, это целый ряд вещей, с которыми мы должны научиться жить ежедневно. Так как, например, мы чистим зубы каждый день, мы должны научиться жить с этим. По расчетам Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере, следующие два года, — рассказал премьер-министр.

А канцлер Германии Ангела Меркель считает, что мир сможет вернуться к нормальной жизни только после того, как появится вакцина от Covid-19.

Сколько Украина будет выходить из карантина

Пока рано говорить о том, сколько времени понадобится Украине для того, чтобы максимально снять ограничения, связанные с карантином.

В комментарии Фактам ICTV инфекционист Юрий Жигарев заявил, что после внедрения первого этапа выхода из карантина, нужно будет смотреть на динамику развития ситуации.

— Эти пять шагов (которые приняло правительство — Ред.) наша экспертная группа предлагала еще две недели назад. Возможно, к нам прислушались… Все будет зависеть от динамики заболеваемости. Если она не будет нарастать… будет контролируемая ситуация, что нет взрывного нарастания подобных случаев и наша система здравоохранения сможет с этим справиться, то можно будет вводить и последующие этапы, — говорит он.

Сложившаяся ситуация, достаточно сложная и нестабильная, ведь у коронавируса Covid-19 достаточно высокая степень заражения.

Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко в комментарии Фактам ICTV рассказал, что степень заражения коронавирусом составляет 2,6.

— Один больной пациент на 10 тесных контактов заразит коронавирусом от двух до трех человек. Кроме того, у вируса есть пандемический потенциал (бессимптомная форма носительства), человек может быть носителем без клинических проявлений и заражать других, — говорит Кравченко.

То есть выходить из карантина нужно очень осторожно, ведь опрометчивое поведение одного человека может привести к новой вспышке заболевания. А вот при условии соблюдения ограничений, можно и более оптимистично смотреть на вещи.

— Если брать оптимистический сценарий, то большинство ограничительных мер можем реализовать примерно до начала июня. Речь идет о пяти шагах, озвученных правительством. Если же исходить из пессимистических прогнозов, то это может затянуться и на лето, а называть какие-то конкретные сроки я не могу, ведь там тоже придется смотреть на динамику распространения Covid-19, — рассказывает Жигарев.

У власти есть понимание, что экономика Украины не сможет выдержать длительное время в жестком карантине. Это с одной стороны. С другой стороны, ни одна система здравоохранения в мире оказалась не готовой к столь масштабной вспышке болезни.

И если мы слишком быстро попробуем выйти из карантина, то система здравоохранения может просто не выдержать.

— Мы совершенно не готовы ни с точки зрения противоэпидемиологических мероприятий, ни с точки зрения готовности национальной системы здравоохранения для лечения… Covid-19 имеет четыре формы: легкую, среднюю, тяжелую и критическую. И пока система здравоохранения не готова к тому, чтобы эффективно лечить пациентов с тяжелой и критической формами, — рассказывает Кравченко.

По словам президента Владимира Зеленского, пять шагов выхода из карантина будут “плавными”.

Хотя Зеленский и декларирует желание вернуться к нормальной жизни, длительное время могут действительно сохраняться определенные ограничения. Какими они будут, в частности в Украине, — никто сказать не может. По меньшей мере до тех пор, пока мы не будем знать точного плана правительства.

Жигарев считает, что длительное время ограничения сохранят не только в нашей стране, но и в большинстве стран мира.

В частности, это может касаться передвижения между странами. То есть в ближайшее время о поездках за границу тем, кто любит путешествовать, придется забыть.

— Если все будет хорошо, то постепенно будут открывать такие возможности осенью. Однако определенные ограничения все равно будут сохраняться. Кто-то откроет границу, а кто-то — нет. Все равно большинство стран определенным образом будут ограничивать передвижение. Как до карантина — взять билет на самолет и улететь в любую страну мира — так уже не получится. Я думаю, что такое ограничение будет сохраняться достаточно долгое время, — рассказывает инфекционист.

Выход из карантина в мире



Поскольку мир, а в частности страны Европы, находятся на несколько недель впереди Украины, там разговоры о выходе из карантина продолжаются немного дольше.

И подготовку к этому проводят более длительное время. Во многих странах Европы также говорят о поэтапном выходе из карантина, а не одновременном снятии ограничений и возвращения к привычному ритму жизни.

В Италии снятие ограничений даже не называют выходом из карантина. Премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что правительство работает над следующей фазой карантина, которая предусматривает “сосуществование с коронавирусом”.

В США, где наблюдается наибольшая вспышка Covid-19, президент Дональд Трамп представил свой план выхода из карантина, который состоит из трех фаз.

Во время первой фазы планируется и в дальнейшем практиковать социальное дистанцирование, запретить собираться группами более 10 человек. Во время этой фазы учебные заведения будут оставаться закрытыми, а также будет действовать запрет на посещение пожилых людей.

Люди начнут возвращаться на работу в несколько фаз, если это возможно и не грозит дальнейшим распространением коронавирусной инфекции.

На второй стадии откроются учебные заведения, позволят путешествовать по необходимости. Также можно будет собираться группами до 50 человек, а пожилых людей можно будет посещать по специальному разрешению.

Работникам порекомендуют использовать видеоконференции и решать вопросы дистанционно, если это возможно.

Фаза три — наиболее уязвимые группы населения могут больше не соблюдать самоизоляцию, но должны практиковать социальное дистанцирование.

Бизнес сможет работать в более или менее обычном режиме, соблюдая ограничения по количеству посетителей, если это необходимо.

В Париже планы несколько иные. Город планирует более быстрый выход из карантина, но в то же время население будут тестировать на наличие Covid-19 и до середины мая всем предоставят медицинские маски.

Также жители города получат возможность жить в гостиницах, если у них обнаружат коронавирус. Это сделано для того, чтобы не подвергать их семью опасности. Кроме того, в Париже планируют установить стенды с дезинфицирующими средствами в школах, детсадах, на остановках общественного транспорта, входе в метро и других местах, где обычно большое скопление людей.

По мнению Жигарева, действия стран Европы будут влиять и на то, как Украина будет выходить из карантина, ведь сейчас наше правительство ориентируется на опыт соседей.

— Многое будет зависеть от того, как наши европейские соседи себя будут вести. Если они быстро преодолеют (коронавирус — Ред.) и снимут ограничения, то Украина тоже пойдет таким путем, — считает инфекционист.

Есть много предложений о том, как выходить из карантина, но одного 100-процентно действенного плана пока нет. А вместе с тем нужно готовиться к тому, что будут другие волны заболевания.

Председатель Национальной медицинской палаты Украины говорит, что карантин — единственный действенный способ в борьбе с Covid-19.

— Карантин и ограничительно-профилактические меры в настоящее время являются единственным нашим инструментом в арсенале медицинских работников и соответствующих органов государственной власти для того, чтобы противодействовать распространению коронавирусной болезни, — говорит Кравченко.

Имперский колледж Лондона смоделировал ситуацию, в которой начинали смягчать карантин до достижения пика заболевания. Исследователи подсчитали, что в таком случае стоит ожидать около 250 тыс. смертей из-за коронавируса.

— Практически отсутствует иммунитет от Covid-19 и очень большой риск второго пика заболевания, если мы ослабим текущие меры, не имея чем их заменить, — заявил профессор Нил Фергюсон.

Сегодня нужно думать не только о том, как выйти из карантина и вернуться к нормальной жизни, но и о том, как уберечь людей от дальнейшего заражения Covid-19.

Вполне вероятно, что в “лайтовом” карантине нам придется жить еще не один год.

Владислав Бомбела