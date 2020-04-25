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Факти / Україна / Політика

Лавров дав зрозуміти, що Москва не зацікавлена в нормандській зустрічі

Після нормандського саміту в Парижі була реалізована лише одна домовленість, ухвалена на грудневій зустрічі: відбувся обмін утримуваними особами.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров і додав, що у зв’язку з відсутністю достатнього прогресу у виконанні рішень, ухвалених у Парижі, Москва не бачить можливості для проведення нового саміту.

– Ми ніколи не будемо домовлятися про новий саміті, поки не будуть чесно, повноцінно і сумлінно виконані усі ті рішення, які ухвалено в Парижі, – сказав Лавров і в черговий раз закликав Київ до прямих переговорів із бойовиками “ДНР” і “ЛНР”.

Голова російського зовнішньополітичного відомства також заявив, що очікує важливої ​​розмови між главами МЗС “нормандської четвірки” в режимі відеоконференції наступного тижня.

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– Але якогось результату, відверто кажучи, не очікую від цієї відеоконференції, крім того, що українські колеги напевно знову говоритимуть “давайте швидше збиратися в Берліні”, – зазначив Лавров.

Нагадаємо, відеоконференція за участю міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії запланована на 30 квітня.

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