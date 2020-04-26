PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Чернобыле Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В 34-ю годовщину Чернобыльской катастрофы президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС минутой молчания.

Глава государства возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля, который находится возле энергоблока, где произошел взрыв 26 апреля 1986 года.

Зеленський у Чорнобилі

Фото: ОП

Зеленский сегодня находится в Киевской области с рабочей поездкой.

Читайте: Чернобыльцы получат материальную помощь вовремя — Кличко

Президент осмотрит также места пожаров в Чернобыльской зоне и вручит государственные награды работникам ГСЧС, которые принимали участие в их тушении.

Ранее Зеленский в заявлении назвал Чернобыльскую катастрофу бедствием планетарного масштаба.

Источник: Офис президента

Фото: Офис Президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка