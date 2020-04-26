В 34-ю годовщину Чернобыльской катастрофы президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС минутой молчания.

Глава государства возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля, который находится возле энергоблока, где произошел взрыв 26 апреля 1986 года.

Зеленский сегодня находится в Киевской области с рабочей поездкой.

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Президент осмотрит также места пожаров в Чернобыльской зоне и вручит государственные награды работникам ГСЧС, которые принимали участие в их тушении.

Ранее Зеленский в заявлении назвал Чернобыльскую катастрофу бедствием планетарного масштаба.