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Факти / Україна

У Чорнобилі Зеленський вшанував пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

У 34-му річницю Чорнобильської катастрофи президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль вшанували пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС хвилиною мовчання.

Глава держави поклав квіти до пам’ятника Героям Чорнобиля, що знаходиться поблизу енергоблока, де стався вибух 26 квітня 1986 року.

Зеленський у Чорнобилі

Фото: ОП

Зеленський сьогодні перебуває у Київській області з робочою поїздкою.

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Президент огляне також місця пожеж у Чорнобильській зоні та вручить державні нагороди працівникам ДСНС, які брали участь у їх гасінні.

Раніше Зеленський у заяві назвав Чорнобильську катастрофу лихом планетарного масштабу.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс Президента

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