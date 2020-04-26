У Чорнобилі Зеленський вшанував пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС

У 34-му річницю Чорнобильської катастрофи президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль вшанували пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС хвилиною мовчання.

Глава держави поклав квіти до пам’ятника Героям Чорнобиля, що знаходиться поблизу енергоблока, де стався вибух 26 квітня 1986 року.

Зеленський сьогодні перебуває у Київській області з робочою поїздкою.

Читайте: Чорнобильці отримають матеріальну допомогу вчасно – Кличко

Президент огляне також місця пожеж у Чорнобильській зоні та вручить державні нагороди працівникам ДСНС, які брали участь у їх гасінні.

Раніше Зеленський у заяві назвав Чорнобильську катастрофу лихом планетарного масштабу.