Видеоконференция глав МИД нормандской четверки 30 апреля: Кулеба назвал задачи

Министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции проведут видеоконференцию в нормандском формате. Она запланирована на четверг, 30 апреля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Я благодарю их за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии. Давно назрела необходимость в разговоре министров нормандского формата, потому что решения нормандского саммита в Париже пробуксовывают, и нам надо дать импульс на пути к их исполнению, для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, – отметил дипломат.

По его словам, среди задач следующего саммита – новые договоренности по прекращению войны, деоккупация украинских территорий и прекращение российской агрессии в целом.

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На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что из-за отсутствия достаточного прогресса в выполнении решений, принятых в Париже, Москва не видит возможности для проведения нового саммита.

Ранее встречу советников лидеров стран нормандского формата перенесли из-за карантина. Она должна была состояться 12 марта.